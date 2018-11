Vier demonstraties tijdens landelijke sinterklaasintocht

De gemeente Zaanstad heeft afspraken gemaakt met vier groepen demonstranten die zaterdag willen protesteren tijdens de intocht van Sinterklaas. Het gaat om zowel voor- als tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet. Mensen die wilden demonstreren, konden zich tot gistermiddag bij de gemeente melden.

De vier organisaties zijn de voorstanders Nederlandse Volks-Unie en 'Demonstratie Voor Zwarte Piet Nationale Intocht Zaandam' en de twee tegenstanders 'Inclusief Sinterklaasfeest Zaanstad' en 'Opinnzwawidi'. De groepen hebben de gemeente beloofd dat het om een vreedzaam protest gaat en dat ze zich aan de regels zullen houden.

Langs de intocht worden twee demonstratievakken ingericht, die volgens de gemeente ver genoeg uit elkaar liggen om confrontaties te voorkomen. Ook zijn ze duidelijk afgescheiden van de plekken waar kinderen staan. Twee van de vier groepen waren het niet eens met de plek; daarom heeft de gemeente ze een andere plek toegewezen, op ruime afstand van de route.

Bij de landelijke intocht in Zaanstad is de actiegroep Kick Out Zwarte Piet niet aanwezig. Die groep kondigde eerder aan om zaterdag te demonstreren in achttien gemeenten. De groep heeft inmiddels toestemming voor betogingen in Leeuwarden, Dokkum, Groningen en Rotterdam.

Rechter

Ook dit jaar zijn er al voor de intocht van Sinterklaas incidenten. Het telefoonnummer van de rechter die de zaak van de 'blokkeer-Friezen' heeft behandeld, is gisteren korte tijd te te zien geweest op Twitter. Via twee anonieme accounts werd opgeroepen de rechter te bellen, uit onvrede met het vonnis. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

De rechtbank veroordeelde 34 mensen tot een werkstraf voor het blokkeren van de A7 tijdens de Sinterklaasintocht vorig jaar in Dokkum, of voor betrokkenheid daarbij. De Raad voor de Rechtspraak heeft Twitter verzocht de nummers te verwijderen en dat is gebeurd.