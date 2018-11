Ontspannen gesprek tussen blokkeerfriezen en anti-zwartepietactivisten

Op initiatief van de anti-zwartepietactiviste Joyce Beukema heeft gisteren in Leeuwarden een gesprek plaatsgevonden tussen enkele 'blokkeerfriezen' en onder andere Jerry Afriyie, de voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De vertegenwoordigers van de twee groeperingen die tot dusverre als kemphanen tegenover elkaar hebben gestaan, voerden gisteravond een ontspannen gesprek.

Joyce Beukema zegt in de Leeuwarder Courant dat het tijd werd om eens met elkaar te praten in plaats van over elkaar te praten. Ook zegt ze in de krant dat de twee kampen door de beeldvorming steeds verder uit elkaar worden getrokken.

Een van de aanwezigen was de journalist Ate de Jong, voormalig directeur van Tûmba, het kenniscentrum discriminatie en diversiteit in Friesland. Hij vond het bijzonder dat de twee partijen rustig met elkaar in gesprek konden gaan.

In het gesprek was Jerry Afriyie vooral de bevraagde partij. Hij zei dat door beter geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden en een verandering in de figuur van Zwarte Piet de door hem gewenste verandering kan ontstaan. Ook hij ziet het nut in van dit soort directe gesprekken.