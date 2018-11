Kick Out Zwarte Piet wil demonstreren in 18 gemeenten, niet in Zaandijk

De organisatie Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil dit jaar met de intocht van Sinterklaas opnieuw gaan demonstreren. De actiegroep wil in 18 gemeenten betogen tegen Zwarte Piet.

KOZP heeft vooralsnog geen plannen om te demonstreren bij de landelijke intocht van Sinterklaas, die op 17 november in Zaandijk wordt gehouden, ook al kondigde de burgemeester van de gemeente Zaanstad vorige week aan dat demonstraties zijn toegestaan. Wel wil de groep demonstreren in onder meer Amstelveen, Apeldoorn, Groningen, Rotterdam en op Curaçao, in Willemstad.

Demo Dokkum

"We zijn niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen", schrijft de actiegroep in een persbericht.

Ook wil de groep demonstreren in het Friese Dokkum, de plaats waar Sinterklaas vorig jaar aankwam in Nederland. Toen werden demonstranten tegengehouden op de A7 bij Joure door een groep die wilde voorkomen dat ze de Sinterklaasintocht bereikten. De blokkeerders stonden vorige maand voor de rechter.