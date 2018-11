Zaanstad maakt strenge regels Sinterklaasintocht bekend

De gemeente Zaanstad treft maatregelen om de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november in goede banen te leiden. Het gebied in Zaandijk waar het evenement plaatsvindt, is alleen via toegangspoorten toegankelijk, jassen en tassen worden gecontroleerd.

Agressie, discriminatie, "intimiderende groepskenmerkende kleding" en glaswerk zijn verboden, schrijft de gemeente op zijn website. Ook mag er niet met drones worden gevlogen.

Demonstranten

Wie wil demonstreren moet dat uiterlijk 72 uur van tevoren aangeven bij de gemeente. Alleen demonstranten met wie afspraken zijn gemaakt, krijgen een vak langs de route waar ze mogen staan. De demonstratievakken zijn duidelijk afgescheiden van de plekken waar kinderen mogen staan.

In de afspraken is vastgelegd dat demonstrerende groepen een eigen ordedienst hebben en geen versterkt geluid laten klinken. Ook mogen demonstranten geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet worden uit elkaar gehouden.

Tien groepen

Vorige maand zei de gemeente met tien groepen demonstranten in gesprek te zijn. Daar zijn voor- en tegenstanders van Zwarte Piet bij.

Rond de intocht was de afgelopen jaren veel te doen, waarbij de organiserende gemeenten en politie hun handen vol hadden aan demonstraties en de veiligheid.

Vorig jaar blokkeerden voorstanders van Zwarte Piet de A7 bij Joure om te voorkomen dat tegenstanders naar de landelijke intocht in Dokkum zouden gaan.