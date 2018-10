Zaanstad in gesprek met actiegroepen voor en tegen Zwarte Piet

De gemeente Zaanstad is in gesprek met tien organisaties die willen demonstreren bij de landelijke sinterklaasintocht op 17 november. Het gaat zowel om voor- als tegenstanders van Zwarte Piet, bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving door het AD.

Drie organisaties hebben zelf bij de gemeente aangegeven dat ze willen demonstreren. Alle drie zijn het pro-Zwarte Piet-actiegroepen. "De gesprekken hebben maar één doel: kijken of we afspraken kunnen maken zodat kinderen er geen last van krijgen", zegt de woordvoerder.

Bekend was al dat de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) wil betogen, net als de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw. De gemeente zocht ook zelf contact met organisaties "waarvan we denken dat ze van plan zijn om te demonstreren", zegt de woordvoerder. "Sommige wilden met ons in gesprek, andere niet." Actiegroepen kunnen tot drie dagen van tevoren kenbaar maken dat ze willen betogen.

Burgemeester Hamming liet eerder weten dat protest bij de intocht is toegestaan, zolang kinderen er geen last van hebben. Vorig jaar was er veel te doen rond de landelijke intocht in Dokkum. Toen blokkeerden tientallen actievoerders de A7, waardoor betogers tegen Zwarte Piet niet bij de intocht aanwezig konden zijn.

VVD: verbied demonstraties

De VVD in Zaanstad wil een verbod op demonstraties bij de intocht. "Je zet bij voetbal ook geen hooligans naast het kindervak", zei fractievoorzitter Marianne de Boer tegen NH Nieuws. "De burgemeester zal eerst antwoord geven op de vragen van de VVD, voordat we met een antwoord naar buiten treden", reageert de woordvoerder.

Omroep NTR, die verantwoordelijk is voor de tv-registratie van de intocht, heeft besloten dat naast roetveegpieten ook volledig zwarte pieten in de optocht zullen voorkomen.

Toch is het volgens een woordvoerder uiteindelijk de bedoeling dat alleen roetveegpieten worden gebruikt. "We zijn begonnen met een ontwikkeling die we willen voortzetten. Elk jaar een beetje meer roetveegpieten."

Een van de negen sinterklaascomités in Zaanstad haakte af toen bekend werd dat er bij de komende intocht roetveegpieten worden ingezet.