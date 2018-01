OM: 31 verdachten van blokkeren A7 voor Sinterklaasintocht Dokkum

Justitie heeft 31 verdachten op het oog voor het blokkeren van de A7 voor de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum op 18 november. Van de 31 zijn er 18 geïdentificeerd, die allemaal uit Friesland komen. Zij hebben een brief gekregen waarin wordt gevraagd of ze naar de politie willen komen voor verhoor. Het OM probeert nog de namen te achterhalen van de overige 13 verdachten.

Voorstanders van Zwarte Piet uit Dokkum en elders blokkeerden met hun auto's de A7 om betogers tegen Zwarte Piet te verhinderen naar Dokkum te komen.

De 31 actievoerders worden verdacht van het versperren van een openbare weg, het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en het verhinderen van een betoging.