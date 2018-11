Zware tegenslag voor premier May, brexit-minister Raab neemt ontslag

Brexit-minister Raab stapt op. Hij is de tweede bewindspersoon vanochtend die vertrekt. Eerder maakte de staatssecretaris voor Noord-Ierland, Shailesh Vara, die in de brexit-campagne tot het Remain-kamp behoorde, bekend op te stappen.

Er wordt rekening mee gehouden dat er meer volgen. "Raab was pro-brexit en kan dit akkoord dus niet steunen. Andere pro-brexit ministers die May steunen, moeten nu heel hard gaan nadenken wat ze gaan doen. Als dit voor een domino-effect zorgt, hebben we een regeringscrisis te pakken", zegt correspondent Tim de Wit.

Mays kabinet steunde gisteren na uren vergaderen het akkoord, maar al snel kwam naar buiten dat zo'n tien ministers grote twijfels hebben over de deal. May legt aan het eind van de ochtend een verklaring af in het Lagerhuis over het concept-akkoord. Ze moet de komende weken op zoek naar een meerderheid in het Britse parlement voor de afspraken.

Raab zegt vandaag dat hij onder meer de regeling over de 'backstop' niet kan steunen. Dat is volgens hem nu het startpunt voor toekomstige onderhandelingen en zal die negatief beïnvloeden.

De 'backstop'

De zogenoemde backstop is een vangnet dat moet garanderen dat er geen fysieke grens komt tussen de Ierse Republiek (dat EU-lid blijft) en Noord-Ierland. In het akkoord staat dat als er geen oplossing wordt gevonden om het grensverkeer tussen Noord-Ierland en Ierland te controleren, er tijdelijke douane-afspraken voor het Verenigd Koninkrijk worden afgesproken.

Die 'backstop' is ook het grootste pijnpunt bij Conservatieve brexiteers. Ze vinden dat met dit voorstel het Verenigd Koninkrijk veel te nauw met de EU verbonden blijft. In de Britse media wordt gespeculeerd over een motie van wantrouwen tegen May door Conservatieve brexiteers.

De Conservatieve brexiteers zijn bang dat dit in de praktijk betekent dat het Verenigd Koninkrijk nog voor heel lang vastzit aan die douane-unie. Dat betekent dat ze zich ook moeten houden aan de EU-regels en de Britten niet vrij zijn in het sluiten van handelsakkoorden.

EU vanochtend

De EU gaat intussen door nu er een concept-akkoord is. De Europese leiders komen volgende week zondag bij elkaar om het concept-akkoord van de brexit-deal goed te keuren, maakte voorzitter Tusk van de Europese Raad vanochtend bekend op een gezamenlijke persconferentie met EU-brexit-onderhandelaar Barnier.

Tusk zei opnieuw dat iedereen verliest door de brexit, zowel de EU als de Britten. Volgens hem heeft Barnier met het sluiten van dit concept-akkoord aan de twee belangrijkste voorwaarden voldaan: het beperken van de schade door de brexit, en het verdedigen van de belangen van de EU-lidstaten en de EU als geheel.

EU-onderhandelaar Michel Barnier noemde het concept-akkoord een eerlijk en uitgebalanceerd akkoord. De komende dagen wordt aan een politieke tekst gewerkt, die de Europese Raad kan goedkeuren, zei Barnier. Hij overhandigde daarna officieel het 585 pagina's tellende concept-akkoord aan Tusk. Barnier praat later vandaag het Europees Parlement bij.

Na het ontvangen van het honderden pagina's tellende akkoord grapte Tusk dat hij "bijna alles" heeft gelezen: