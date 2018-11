Brits kabinet schaart zich achter het brexit-akkoord

May zei dat de keuzes moeilijk zijn geweest, maar ook dat dit resultaat het beste is wat mogelijk was. May sprak van een "gepassioneerd debat" en een "beslissende stap" die ons in staat stelt de deal in de komende dagen af te ronden. "Vanaf hier gaan we verder", zei ze.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Omdat de gesprekken zo lang duurden, was de indruk dat het May niet zou lukken om al haar ministers mee te krijgen. In haar kabinet zitten ook voorstanders van een harde brexit, die mogelijk van mening zouden zijn dat May en haar onderhandelaars te weinig hebben binnengehaald.

Verdeeldheid

Volgens verschillende Britse politiek verslaggevers was er binnen het kabinet dan ook flinke verdeeldheid. Een journalist van Sky News meldt dat er bijna tien ministers tegen waren.