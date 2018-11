Lagerhuis legt May vuur na aan schenen over brexit, kabinetsberaad volgt

De Britse premier May heeft in het Lagerhuis het voorlopige akkoord over de brexit verdedigd. Haar wekelijkse vragenuur was kort voor het kabinetsberaad over de deal. Met speculaties in de Britse media over het mogelijke vertrek van verschillende ministers, lijkt de bijeenkomst in het parlement een belangrijke graadmeter voor de toon van het kabinetsberaad.

May heeft geen details gegeven over het concept-akkoord met Brussel, dat volgens Britse media zo'n 500 pagina's telt. Wel sluit ze uit dat er een tweede referendum komt over de brexit. "Er was een referendum en het volk heeft gestemd voor een vertrek. Dat is wat de regering gaat leveren." Voor zo'n nieuwe stemming gaan zowel binnen als buiten Mays partij stemmen op.

Mogelijk komt de conservatieve premier morgen met een uitgebreide verklaring over de deal.

Niet onverwacht krijgt May veel tegengeluid vanuit de oppositie, die net als Mays partijgenoten in het Lagerhuis uiteindelijk mogen stemmen over het akkoord met de EU. Labourleider Jeremy Corbyn verwijt May dat ze het parlement voor een valse keuze stelt: "Het parlement moet kiezen tussen haar prutsdeal, of geen enkele deal". May verwijt Labour dat de partij de brexit frustreert.

'Droevigstemmend onwetend'

De Schotse Nationale Partij (SNP) pleit ervoor dat de regering voorstellen tot aanpassingen aan de deal vanuit de oppositie toestaat. "Waar is ze zo bang voor?", vraagt de leider van de SNP in Westminster, Ian Blackford. "Is ze zo zwak dat ze niet eens andere mogelijkheden wil overwegen?" De SNP wil dat het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie en de Europese interne markt blijft.

Labour valt ook over de rol van brexit-minister Raab, die door Corbyn "droevigstemmend onwetend" wordt genoemd vanwege zijn verwondering over het belang van de grensovergang bij Dover. "Als Raab aan het einde van de middag nog in functie is, moet May hem vertellen dat er 10.000 vrachtwagens per dag aankomen in Dover", zegt Corbyn.

Labour zegt dat de voorlopige deal het Verenigd Koninkrijk economisch zou verzwakken. Volgens Corbyn moest May dringend achter zich kijken, waar haar partijgenoten zaten. "Na de bende van de afgelopen twee jaar moet de premier vooral naar zichzelf kijken. Ze is niet in staat gebleken om veel mensen te overtuigen."

Conservatieve partij

Vanuit het Conservatieve kamp krijgt May inderdaad kritiek op het onderhandelaarsakkoord. "Dit is niet de brexit waarvoor is gestemd", zegt het Conservatieve parlementslid Peter Bone, een brexiteer. "Als het klopt wat erin staat, verliest ze de steun van de Conservatieven in het parlement én van de Conservatieve stemmers."

Premier May houdt vol dat de uitslag van het brexit-referendum wordt nagekomen met de voorlopige deal. Ze wijst erop dat er met dit akkoord geen vrij verkeer van personen meer zou zijn met de EU en dat banen beschermd blijven. Ook zegt ze dat het Verenigd Koninkrijk weer gaat over de eigen territoriale wateren na de brexit.