Voorlopig brexit-akkoord, maar nog veel hobbels op de weg

Vanavond worden de meeste Britse ministers bijgepraat door premier May. Morgen moet het Britse kabinet als het aan haar ligt instemmen met de tekst. Maar dat zal nog een hele klus worden, aangezien niet iedereen in haar kabinet even enthousiast is. Wanneer May er niet in slaagt de stemming tot een goed einde te brengen, zal er een crisis uitbreken en is een brexitdeal verder weg dan ooit.

Daarna moet het Britse parlement instemmen met de voorlopige tekst. Ook daar is de meerderheid voor de deal krap. May zal de steun nodig hebben van haar coalitiepartner, de Noord-Ierse DUP, die tot op heden erg kritisch is. Daarnaast heeft ze de steun van een groot aantal Labourparlementariƫrs nodig, omdat naar verwachting lang niet alle leden van haar eigen Conservatieve Partij het voorstel zullen steunen.