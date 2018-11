Chroom-6-schadevergoeding voor 136 medewerkers Defensie

136 mensen hebben tot nu toe een schadevergoeding van het ministerie van Defensie gekregen omdat ze voor hun werk in aanraking kwamen met chroom-6-verf. Via de regeling is in totaal nu 923.000 euro uitgekeerd, zegt het ministerie van Defensie.

Verf met chroom-6 wordt gebruikt voor onder meer vliegtuigen, omdat hij goed beschermt tegen roest. Al geruime tijd is echter bekend dat de verf kankerverwekkend is.

Het RIVM deed onderzoek naar het gebruik van de verf bij Defensie. Daaruit bleek dat werknemers soms wel tientallen jaren lang waren blootgesteld aan chroom-6-verf tijdens hun werk op onderhoudswerkplaatsen, zonder goede beschermende maatregelen.

Staatssecretaris Visser bood bij de presentatie van het rapport deze zomer haar excuses aan en kondigde een schaderegeling aan. De bedragen kunnen per slachtoffer verschillen en liggen tussen de 5000 en 40.000 euro.

Organisaties van slachtoffers vinden de regeling onvoldoende. Morgen praat de Tweede Kamer erover.

Nog steeds

Uit interne documenten in handen van Nieuwsuur bleek eind september dat medewerkers die nu het onderhoud van vliegtuigonderdelen uitvoeren - zoals verf spuiten, lassen en schuren - nog steeds in een hogere mate blootstaan aan chroom-6 dan wettelijk is toegestaan.

Defensie zegt dat er wel voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen, zoals maskers en overalls. Maar uit een rapport uit april 2018 blijkt dat de maatregelen niet altijd goed worden uitgevoerd, waardoor de bescherming tekortschiet.