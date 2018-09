Bescherming Defensiepersoneel tegen chroom-6 onvoldoende

Spuitcabines

Begin dit jaar stelt Defensie intern ook vast dat de aanpak van het chroom-6-vraagstuk tekortschiet. "Er wordt niet voldaan aan belangrijke bepalingen in wet- en regelgeving ten aanzien van het veilig werken met kankerverwekkende stoffen zoals chroom-6", schrijft Stafgroep Safety in een intern document.

Al in 2015 wordt onderzoek gedaan naar chroom-6 in de spuitcabines van Defensie. In deze cabines worden vliegtuigonderdelen gespoten met chroom-6-houdende verf. Als blijkt dat de maximale waarden van de stof worden overschreden, gaat een aantal cabines op slot. Zolang ze niet vernieuwd worden, waardoor ze veilig zouden zijn voor het personeel, mogen ze niet worden gebruikt.

Ook op vliegbasis Volkel staan twee van deze spuitcabines, waarvan een niet meer gebruikt mag worden. Over de andere schrijft de plaatsvervangend commandant luchtstrijdkrachten in maart van dit jaar in een intern document dat de "marginaal presterende cabine in bedrijf kon worden gehouden, maar niet voldeed aan het criterium 'huidige stand der techniek'".

Opvallend genoeg is de cabine drie jaar na het rapport over de spuitcabines nog altijd niet vervangen of vernieuwd. Hierover schrijft de plaatsvervangend commandant luchtstrijdkrachten dat de situatie "in steeds hogere mate afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van Defensie als een werkgever die bedrijfsveiligheid hoog in het vaandel heeft staan."