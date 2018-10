Nederland wijst schadeclaim van oud-piloot Poch van de hand

Minister Grapperhaus van Justitie wijst de schadeclaim van de Argentijnse oud-piloot Julio Poch van de hand. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat hij op dit moment geen aanleiding ziet om aansprakelijkheid te erkennen.

Poch heeft de Nederlandse staat aangeklaagd, nadat hij jarenlang onschuldig had vastgezeten in Argentinië op verdenking van betrokkenheid bij dodenvluchten ten tijde van het militaire regime, dat heerste van 1976 tot 1983.

De oud-piloot van Transavia diende een claim in tegen de Nederlandse staat, omdat zijn arrestatie en uitlevering aan Argentinië met hulp van Nederland gebeurde.

Hij werd in 2009 op verzoek van Argentinië in Spanje gearresteerd. Nederland, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Argentinië, verstrekte Spanje de vluchtgegevens van Poch, waarna die werd opgepakt en uitgeleverd. Poch zou voor het laatst als gezagvoerder optreden voor hij met pensioen zou gaan.

Meldingen van getuigen

"Er zijn geen aanknopingspunten voor het verwijt dat dit opsporingsonderzoek onrechtmatig is geweest", schrijft Grapperhaus. Volgens hem was het opsporingsonderzoek naar Poch gebaseerd op meldingen die het Openbaar Ministerie in 2006 van getuigen ontving, die Poch over zijn verleden bij de Argentijnse luchtmacht hadden horen vertellen.

De Argentijns-Nederlandse Poch werd vorig jaar door de Argentijnse rechter vrijgesproken van deelname aan de dodenvluchten. Afgelopen zomer besloot het Nederlandse Openbaar Ministerie dat het strafrechtelijk onderzoek naar hem werd stopgezet.

Grapperhaus zei eerder al dat hij niet gelooft dat Poch een schadevergoeding kan krijgen. "Nederland heeft zich gehouden aan internationale verplichtingen. Wat er verder in Argentinië is gebeurd, is de verantwoordelijkheid van de Argentijnse overheid."