Nederlandse OM stopt strafrechtelijk onderzoek naar Julio Poch

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar Julio Poch stopgezet. De Argentijns-Nederlandse voormalig gevechtspiloot bij de Argentijnse marine werd verdacht van betrokkenheid bij dodenvluchten ten tijde van het militaire regime (1976-1983).

Poch werd in mei in een brief door het OM van het besluit op de hoogte gesteld, meldt NRC. Het OM kwam tot het besluit nadat een rechtbank in Buenos Aires Poch eind vorig jaar had vrijgesproken. Hij had ruim acht jaar in voorarrest gezeten. Het Argentijnse OM ging tegen de uitspraak in beroep.

Tegen NRC zegt de Nederlandse advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops, dat de brief van justitie "een bijzonder licht op de zaak werpt". Poch noemt het besluit zelf "een bijzondere ontwikkeling".

Poch heeft de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld; hij wijst erop dat hij jarenlang onschuldig heeft vastgezeten. Hij werd in 2009 op verzoek van Argentiniƫ in Spanje gearresteerd. Nederland, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Argentiniƫ, verstrekte Spanje de vluchtgegevens van Poch, waarna die werd uitgeleverd.