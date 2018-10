Paus zet twee van misbruik beschuldigde bisschoppen uit ambt in Chili

Twee Chileense bisschoppen die ervan worden beschuldigd dat ze kinderen hebben misbruikt, zijn door paus Franciscus uit hun geestelijk ambt gezet. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De bisschoppen kunnen geen beroep aantekenen tegen de straf, die slechts zeer zelden wordt opgelegd en wordt gezien als de zwaarste sanctie die de kerk een geestelijke kan opleggen.

Vandaag sprak de paus in het Apostolisch Paleis in het Vaticaan met de Chileense president Piñera, onder meer over "de pijnlijke plaag van kindermisbruik". Daarbij hebben ze afgesproken er alles aan te doen om misbruik en het in de doofpot stoppen daarvan te voorkomen.

In Chili worden meer dan 100 katholieke geestelijken onderzocht na beschuldigingen van seksueel misbruik of het verbergen daarvan. De twee bisschoppen die nu uit het ambt zijn gezet zijn Francisco José Cox Huneeus, emeritus-aartsbisschop van de stad La Serena, en Marco Antonio Órdenes Fernández, emeritus-bisschop van Iquique.

Karadima

Vorige maand zette de paus al een 88-jarige Chileense priester, Fernando Karadima, uit het ambt. Hij werd in 2010 beschuldigd van kindermisbruik en ging in 2011 met gedwongen pensioen.

Door de jaren heen is de zaak-Karadima in Chili uitgegroeid tot het symbool van het zwakke optreden van de kerk tegen seksueel misbruik, ook omdat de paus een vertrouweling van Karadima tot bisschop wijdde. De frustratie over het schandaal kwam dit jaar tot uitdrukking, toen paus Franciscus Chili bezocht en daar op tal van grote demonstraties stuitte.

Alle 34 bisschoppen van Chili hebben eerder dit jaar hun ontslag aangeboden vanwege het misbruikschandaal. Paus Franciscus heeft tot dusver zeven van hen daadwerkelijk weggestuurd. De twee bisschoppen die vandaag uit hun ambt zijn gezet, hebben hun ontslag toen niet aangeboden omdat ze niet langer actief zijn.

Wereldwijd schandaal

Wereldwijd ligt de Rooms-Katholieke Kerk zwaar onder vuur vanwege talloze misbruikzaken die in veel gevallen jaren onder de pet zijn gehouden. In september werd bekend dat in de VS meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door 300 Amerikaanse priesters. In Duitsland bleek onlangs dat er de afgelopen decennia duizenden gevallen van misbruik zijn gedocumenteerd binnen de Kerk.

NRC meldde vorige maand dat ook in Nederland een groot deel van de bisschoppen en kardinalen wist van misbruik binnen de kerk. Volgens de krant werden pedofiele priesters overgeplaatst naar andere parochies, waar ze dan vaak opnieuw in de fout gingen.