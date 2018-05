Alle Chileense bisschoppen bieden ontslag aan vanwege misbruikschandaal

Alle 34 Chileense bisschoppen hebben hun ontslag ingediend bij paus Franciscus. Ze stappen op vanwege het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk in Chili. Franciscus moet het ontslag van de bisschoppen nog wel accepteren.

Een van de bisschoppen wordt ervan beschuldigd dat hij kindermisbruik door een pedoseksuele priester in de doofpot heeft gestopt. Franciscus deed die beschuldigingen af als laster, maar na een storm van kritiek kwam hij daarvan terug en ging in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik.

De afgelopen dagen hebben de Chileense bisschoppen in het Vaticaan gesproken over het misbruikschandaal. De paus schreef hun daarna een brief waarin hij hun vraagt om een constructieve oplossing.

"We hebben onze positie in de handen van de Heilige Vader gelegd en laten het aan hem over om over ieder van ons een beslissing te nemen'', schrijven de 34 bisschoppen.