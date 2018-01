Paus vraagt vergiffenis aan boze Chilenen voor seksueel misbruik binnen Kerk

Veel Chilenen vinden dat misbruikslachtoffers niet serieus worden genomen door de Kerk en dat er te weinig wordt gedaan om misbruik aan te pakken. "Sorry zeggen is niet genoeg voor een slachtoffer. We willen dat de paus in actie komt", zeiden demonstranten.

Een woordvoerder van het Vaticaan zegt dat de paus mogelijk misbruikslachtoffers in Chili zal bezoeken, zoals hij eerder heeft gedaan in andere landen. Een officiƫle afspraak is er nog niet.

Rondreis

Het bezoek van paus Franciscus aan Chili maakt deel uit van een reis door Zuid-Amerika. Het is de eerste keer dat Franciscus in Chili is, sinds hij in 2013 tot paus werd verkozen.

Het grootste programma-onderdeel van het bezoek aan Chili was een grote openluchtdienst in de hoofdstad Santiago vanmiddag, waarbij 400.000 mensen aanwezig waren. Op de laatste dag staat een ontmoeting met slachtoffers van de dictatuur van Pinochet gepland.

Donderdag reist Franciscus door naar Peru.