Protest in Chili voor komst paus, 'we voelen ons verraden door de kerk'

Bij het vorige bezoek van een paus aan Chili, in 1987, bood de toenmalige paus Johannes Paulus II excuses aan voor de manier waarop de Mapuche-stam eeuwen geleden is behandeld door de katholieke koloniale overheersers uit Spanje. Maar het is bij die woorden gebleven, zegt een woordvoerder tegen de Britse krant The Guardian. "Er is sindsdien geen enkele vorm van compensatie geweest."

De verwachting is dat er demonstraties zijn als de paus later deze week de leefgebieden van de inheemse stam bezoekt in Zuid-Chili. Om de veiligheid van de kerkelijk leider te waarborgen, worden er 4000 extra agenten ingezet. Ook al is paus Franciscus maar een paar uur in het gebied.