Veel meer misbruikzaken binnen katholieke kerk Chili

Het aantal gevallen van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Chili is veel omvangrijker dan gedacht. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat er inmiddels 119 onderzoeken lopen. Een paar weken geleden ging het nog om 38 zaken.

Volgens de openbaar aanklager zijn er verdenkingen tegen 167 mensen, onder wie zeven bisschoppen, 96 priesters en vier diakens. Zij zouden zich hebben vergrepen aan 178 mensen of zaken in de doofpot hebben willen stoppen.

Het OM verwacht dat de eerste rechtszaken over zes tot acht maanden beginnen en het moeilijk wordt de beschuldigingen te bewijzen.

Geen rechtbank

Vorig jaar kwamen de beschuldigingen van seksueel misbruik in Chili naar boven, nadat paus Franciscus het land had bezocht.

Hoewel het aantal misbruikzaken in meerdere landen blijft toenemen, is het Vaticaan nog niet met een concreet plan van aanpak gekomen. Zo is er nog geen rechtbank opgezet waar bisschoppen die het misbruik toedekken worden vervolgd, iets wat paus Franciscus eerder wel heeft beloofd.