Smartphones en wiet: smokkel in gevangenis blijft hardnekkig probleem

Het lukt justitie maar niet om verboden spullen uit handen van gevangenen te houden. Gisteren lekte een video uit waarop te zien is dat criminelen in de gevangenis in Westzaan grote smartphones en wiet in hun cel hebben. En vandaag werd bekend dat een proef met een speciale lichaamsscanner is mislukt; smokkelwaar werd niet gedetecteerd.

Zelfs een hypermoderne gevangenis als die in Westzaan, waar de meer dan duizend gevangenen in de gaten worden gehouden door 1160 camera's, is dus kwetsbaar als het op smokkel aankomt. Maar dat verbaast specialisten niet.

"Het systeem is niet waterdicht te krijgen", zegt advocaat Hettie Cremers in het NOS Radio 1 Journaal. Zij komt vanwege haar werk veel in de gevangenis, zo ook die in Westzaan. "Het is een illusie dat er ooit een gevangenis zal zijn waar contrabande zoals drank, drugs en telefoons niet naar binnen wordt gevoerd."

Smokkel in luier

Smokkelaars, meestal bezoekende vrienden of familie, worden steeds creatiever in het verstoppen van de verboden spullen. Een wel heel bijzondere smokkelmethode werd vorig jaar door de politie bekendgemaakt. In de luier van een baby die met bezoekers van de gevangenis in Westzaan meekwam, werden telefoons en drugs gevonden.

Wat volgens Cremers niet helpt bij de aanpak van smokkel is dat de ingang van het complex in Westzaan erg onoverzichtelijk is. Advocaten en familie van gedetineerden lopen door elkaar, waardoor het druk wordt. "Dat is bij andere inrichtingen vaak gescheiden. Het is me echt opgevallen, zeker omdat het zo'n modern complex is. Dat zou een stuk beter kunnen, waardoor ze ook beter op contrabande kunnen controleren."