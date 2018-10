Justitie in gevangenis Westzaan op zoek naar drugs en telefoons

Justitie is in het Justitieel Complex Zaanstad in Westzaan bezig met een doorzoeking. Medewerkers van de dienst zoeken naar telefoons en drugs, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

De krant kreeg foto's en video's waarin te zien is dat gevangenen in groepscellen drugs en mogelijk ook sterke drank gebruiken. De beelden werden vanuit de gevangenis verspreid via naar binnen gesmokkelde smartphones en gingen vervolgens naar vrienden en familie van de gedetineerden.

Grootste gevangenis

Een woordvoerder van het ministerie noemt de opgedoken beelden "onacceptabel" en zegt dat direct actie is ondernomen. Gedetineerden die herkenbaar in beeld zijn worden gestraft. Ook onderzoekt de Dienst Justitiƫle Inrichtingen hoe dit kon gebeuren, en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen, meldt een woordvoerder.

De gevangenis in Zaanstad is nog maar twee jaar in gebruik en zou moeten voldoen aan alle eisen en normen van deze tijd. In de gevangenis is ruimte voor meer dan duizend gevangenen, waarmee het de grootste gevangenis van Nederland is.