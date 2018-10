Dekker: vijf gevangenen in isoleercel na drugsfeestje

Bij een grote zoekactie in de gevangenis van Zaanstad zijn drugs en telefoons gevonden. Vijf gevangenen zijn in de isoleercel gezet, zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming.

De Telegraaf heeft video's en foto's in handen waarop te zien is dat gevangenen onder invloed van binnengesmokkelde drugs een feestje vieren. Dekker noemt dit "volstrekt onacceptabel".

Hij zegt dat er direct actie is ondernomen en dat de afdelingen waar de beelden zijn opgenomen inmiddels "binnenstebuiten zijn gekeerd". De vijf mannen die zichtbaar zijn, zijn "in de kraag gevat".

Sluiten gevangenissen

Dekker benadrukt dat drugs en telefoons niet thuishoren in een gevangenis, maar dat het vaker gebeurt dat ze er toch terechtkomen. Er wordt onderzocht wat er in Zaandam precies is voorgevallen.

De vakbond FNV oppert in De Telegraaf dat er een rechtstreeks verband is met sluiten van gevangenissen en het overplaatsen van personeel. Dat zou overhaast gebeuren en misstanden veroorzaken.

"Die link zie ik zelf niet onmiddellijk", zegt Dekker. Volgens hem is de overplaatsing van gevangenen en personeel naar andere gevangenissen in evenwicht. "Dat laat onverlet dat er hier best iets fout gegaan kan zijn en dat is precies waar we nu onderzoek naar doen."

Kat-en-muisspel

De minister noemt het tegenhouden van contrabande een kat-en-muisspel tussen justitie en gevangenen. De laatsten vinden volgens hem steeds nieuwe manieren om te smokkelen.

Vanochtend bleek dat een proef met security scanners in gevangenissen is mislukt. "Dat is jammer", vindt Dekker. "Maar als het niet werkt, moet je ermee stoppen."

Volgens hem zijn er nog voldoende andere manieren om smokkelwaar tegen te houden: met detectiepoortjes, door te fouilleren of te visiteren of door speurhonden in te zetten. Er wordt ook gezocht naar nieuwe manieren die er bijvoorbeeld voor zorgen dat mobiele telefoons niet werken in gevangenissen.