Scanner slaagt er niet in smokkelwaar in gevangenis te zien, proef mislukt

Justitie is er niet in geslaagd met speciale apparatuur de smokkel van telefoons en drugs in gevangenissen beter aan te pakken. Een proef met zogenoemde security scanners is mislukt, zo blijkt uit navraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De speciale scanners, bekend van Schiphol, zijn ingezet na een kritisch rapport van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid. De inspectie concludeerde vorig jaar dat gevangenen nog te vaak mobieltjes en drugs in hun cel hebben liggen.

Fouilleren

In 2016 bleek al dat telefoontjes en drugs in grote hoeveelheden de gevangenissen in kwamen. Het ging niet alleen om softdrugs, maar ook harddrugs zoals heroïne en cocaïne werden gevonden.

Het ontbreekt het gevangenispersoneel aan tijd om alle cellen grondig te inspecteren en met detectiepoorten, bagagedoorlichting en fouilleren kan ook niet al het smokkelwaar gevonden worden. Gisteren doken er beelden op in De Telegraaf van gevangenen in een groepscel die dansend drugs en drank gebruiken.

Te klein

Justitie hoopte met de nieuwe security scanners de drugs en mobiele telefoontjes beter te onderscheppen. Maar de scanners detecteren de verboden spullen niet, zo zegt een woordvoerder van Justitie. De telefoontjes en de zakjes drugs zijn te klein, zo blijkt. Sommige telefoontjes zijn zelfs niet groter dan een paar centimeter.