Kabinet sluit gevangenissen Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag

Het kabinet gaat vier gevangenissen sluiten. Het zijn de gevangenissen in Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag. Deze vier werden deze week al genoemd, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid zei toen dat er nog geen besluit was genomen.

De sluitingen zijn nodig omdat Nederland, onder meer door een daling van de criminaliteit, al jaren kampt met leegstand van cellen. De voorspelling is dat dit probleem de komende jaren toeneemt.

Het personeel is vanmiddag op de hoogte gebracht. Volgens minister Dekker voor Rechtsbescherming vervallen er 750 arbeidsplaatsen, maar vallen er geen gedwongen ontslagen. De werknemers van de vier gevangenissen worden zo veel mogelijk overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt.

In het regeerakkoord hadden de coalitiepartijen al afgesproken dat de gevangenissen in de regio, buiten de Randstad, zoveel mogelijk ontzien zouden worden. "Overal zijn boefjes", zei Dekker. En die moeten volgens hem zo dicht mogelijk in de buurt worden vastgezet.

Dekker zegt dat er deze regeerperiode verder geen gevangenissen meer gesloten worden. "Hier blijft het bij."