Zwaar getroffen wijken in Palu worden mogelijk massagraven

Drie palen met een tentdoek erover. Voor een familie met twintig mannen, vrouwen en kinderen. "Daar slapen ze allemaal", beschrijft verslaggever Jeroen de Jager in de stad Palu. Hij is in een van de geïmproviseerde tentenkampen in het rampgebied op Sulawesi.

Sinds de aardbeving en tsunami vorige week overnachten duizenden inwoners buitenshuis. Zelfs als hun woning nog overeind staat, want de natuurramp zit nog vers in het geheugen. "Ze leven in angst om opnieuw slachtoffer te worden van een aardbeving."

Stoppen met zoeken?

Het officiële dodental is de 1600 gepasseerd. Honderden mensen zijn vermist. Maar de overheid overweegt te stoppen met zoeken naar overlevenden in de zwaarst getroffen wijken als Balaroa en Petobo. Reddingsteams hebben daar grote moeite om lichamen onder het puin vandaan te halen; het is er niet veilig genoeg om groot materieel in te zetten.

In Balaroa veranderde de grond tijdens de beving in drijfzand. 1700 huizen werden opgeslokt in de grond. De overheid overlegt met nabestaanden en religieuze autoriteiten om de zoektocht naar overlevenden in deze gebieden te stoppen - en om van de verwoeste wijkdelen een massagraf te maken.