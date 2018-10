Satellietfoto's tonen verwoesting Sulawesi, grond veranderde in drijfzand

Vanuit de lucht genomen foto's laten duidelijk zien hoe wijken van de Indonesische stad Palu verwoest zijn. Vóór de aardbeving en de daaropvolgende tsunami bestond de stad uit kleurige huizen, hoge kerken en veel groen. Na de aardbeving, van afgelopen vrijdag, is er weinig over van de huizen en zijn de straten veranderd in een modderpoel.

In één wijk van stad Palu zijn zo'n 1700 huizen deels of volledig de grond ingezakt. Op de satellietbeelden van de wijk Balaroa is de schade goed te zien: