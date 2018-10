Giro555-actiedag op radio en tv voor Sulawesi

Lokale hulpverleners van de organisaties achter Giro555 zijn in het gebied om hulp te bieden en de totale omvang van de ramp in kaart te brengen. Het gebied is nog steeds moeilijk begaanbaar. Ruim 2500 mensen zijn ernstig gewond en zeker 66.000 huizen zijn verwoest.

Via giro 555 is al ruim 3,3 miljoen euro opgehaald voor Sulawesi. "Het is hartverwarmend om te zien dat er zo veel betrokkenheid bij de slachtoffers op Sulawesi is", zegt actievoorzitter Marinus Verweij. "Wij zijn ontzettend blij met deze steun van de NPO en alle andere initiatieven van bedrijven en particulieren in het land."