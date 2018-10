Onderwijsinspectie: VMBO Maastricht volgde regels niet

De onderwijsinspectie concludeert in het rapport dat een groot deel van het lesprogramma niet overeenkomt met het ingezonden PTA. Dat het PTA te ambitieus was, heeft de school erkend, in een eerder gesprek met de NOS. "Het programma was breed, veel breder dan de wet vraagt", zei interim-bestuurder Jan Rijkers.

De oorsprong van het brede programma is volgens Rijkers te wijten aan de fusie die voorafging aan het ontstaan van VMBO Maastricht. De school is ontstaan uit een samengaan van drie scholengemeenschappen in de regio. Secties hanteerden verschillende PTA's afkomstig van deze scholen. "Deze ordeloze aanpak heeft er onder andere voor gezorgd dat kandidaten van dezelfde opleiding schoolexamens hebben afgelegd die verschilden van inhoud en aantal", schrijft de inspectie in het rapport.

Het brede programma heeft de school dus veel problemen opgeleverd, maar voor sommige docenten diende het uitgebreide PTA ook als een ordemaatregel. "Als je kan zeggen dat elke toets telt voor het examen, kan je leerlingen gemotiveerd houden", zegt Rijkers.

De school heeft inmiddels de PTA's minder uitgebreid gemaakt. Toch verloopt de toetsing op de school nog niet vlekkeloos. Dinsdag meldde NRCdat een deel van de vierdejaars toetsen moet overdoen, omdat die in het derde jaar niet zijn afgenomen.

Examenreglement

De inspectie concludeert ook dat het opgestelde examenreglement zowel door de schoolleiding als de docenten niet werd gevolgd. Bij onregelmatigheden, zoals afwezigheid zonder geldige reden, werd door docenten "op eigen initiatief, wisselend gehandeld". De afgelopen jaren maakte geen enkele docent melding van een onregelmatigheid bij de schoolleiding.

De schoolleiding verzuimde te controleren of docenten het eigen examenreglement wel volgden. Ook het landelijke examenreglement is niet gevolgd: zo is er geen melding gemaakt van examenkandidaten met dyslexie of een rekenstoornis, terwijl tientallen leerlingen wel gebruik maakten van faciliteiten.