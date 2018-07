Eerste 42 leerlingen VMBO Maastricht alsnog geslaagd

42 leerlingen van VMBO Maastricht hebben vandaag - als eersten - via een telefoontje te horen gekregen dat ze definitief geslaagd zijn. Ze konden vanmiddag hun diploma ophalen.

De eindexamens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht werden in juni ongeldig verklaard, omdat de school een potje had gemaakt van de schoolexamens. Sommige toetsen waren niet afgenomen; de scholieren hadden vanwege gaten in de cijferlijst eigenlijk niet aan het centraal schriftelijk mogen deelnemen.

Hersteltoetsen

De school heeft vorige week per leerling op een rij gezet welke zogeheten hersteltoetsen de leerlingen moesten doen. De eerste vakken waarvoor dit nodig was, waren maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (CKV).

De communicatie hierover verliep rommelig: zo was lange tijd onduidelijk wie alsnog de toets moest doen en wat de te leren lesstof was.

Zo'n twintig leerlingen blijken inmiddels definitief gezakt, schrijft 1Limburg. De resterende scholieren kunnen vanaf 20 augustus hersteltoetsen doen. Ze kunnen, als ze dat willen, op een speciale zomerschool worden bijgespijkerd.

Vmbo'ers die meer tijd nodig hebben, kunnen eind oktober herkansen. Met roc's in de regio is afgesproken dat ze in september zonder diploma mogen beginnen aan het mbo. De uitslagen van de centrale examens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019.