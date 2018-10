Zaak-Holleeder over de helft: de laatste twee moorden

Na acht maanden is het proces tegen Willem Holleeder over de helft. Vandaag begon de rechtbank met het bespreken van de laatste twee moordzaken. Daar is het bewijs tegen Holleeder misschien wel het meest belastend.

Na de golf van media-aandacht voor de zomer, speelt het megaproces zich nu iets meer af in de luwte. De lange rijen 'Holleeder-toeristen' zijn verdwenen en de rechtbank werkt zich gestaag door de verschillende dossiers.

Al 35 keer is Holleeder vanuit de extra beveiligde gevangenis in Vught naar de extra beveiligde zittingszaal in Amsterdam gebracht. Drie van de vijf moorden waarvoor hij opdracht zou hebben gegeven, heeft de rechtbank inmiddels besproken.

Lang ging het over de moord op Holleeders zwager en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout. Hij is vermoord om de erfenis in handen te krijgen, denken Holleeders zussen Astrid en Sonja.

De zaak die vervolgens aan bod kwam, was die van crimineel John Mieremet, doodgeschoten in Thailand. Holleeder wijst Mieremet aan als kwade genius en zegt dat hij moorden in de schoenen geschoven krijgt die Mieremet misschien wel heeft laten plegen.

Endstra

In de zomer besprak de rechtbank de moord op onderwereldbankier Willem Endstra, die voor zijn dood voorspelde: als mij iets overkomt, heeft Holleeder het gedaan. Holleeder, eerder veroordeeld voor het afpersen van Endstra, ontkent alles.

Vandaag maakte de politie nieuwe arrestaties bekend in verband met de moord op Endstra en Mieremet. Het gaat om mensen die zouden hebben samengewerkt met Holleeder.

Zijn advocaten zeiden dat meer mensen een motief hadden om vastgoedman en onderwereldbankier Endstra te vermoorden. Verschillende criminelen hadden hun vermogen bij hem geparkeerd en kregen dat niet terug toen ze erom vroegen.

De verdediging vond daarom dat de voorlopige hechtenis van Holleeder in deze zaak geschorst moest worden, maar de rechtbank besliste dat de verdenkingen ernstig genoeg zijn om hem ook voor deze zaak vast te houden.

Osdorp eerst

En dus zit Holleeder al bijna vier jaar in voorarrest. In december 2014 werd hij aangehouden voor twee moorden die vanaf vandaag behandeld worden: die op hasjhandelaren Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

"Osdorp eerst" waren de twee woorden waarmee Willem Holleeder opdracht zou hebben gegeven voor het doodschieten van Houtman. Hij woonde in de Amsterdamse wijk Osdorp en werd ook door Holleeder afgeperst.

Van der Bijl praatte in het geheim met de politie, waarmee hij zijn doodvonnis zou hebben getekend. Net als Endstra voorspelde ook Van der Bijl dat hij door 'De Neus' zou worden vermoord.

Kroongetuigen

Het bewijs voor de laatste twee moordzaken komt voor een belangrijk deel uit de verklaringen van twee kroongetuigen uit de Amsterdamse onderwereld. Zij speelden al een rol in het proces tegen een voormalige zakenpartner van Holleeder, Dino Soerel.

Die werd uiteindelijk tot levenslang veroordeeld. Volgens het gerechtshof was Soerel verantwoordelijk voor de twee moordopdrachten. Samen met Willem Holleeder, voegde het hof daaraan toe.

Met dit vonnis in het achterhoofd, is het aan de rechtbank om in de zaak tegen Holleeder tot een eigen conclusie te komen. Ligt er genoeg bewijs om ook Holleeder levenslang op te leggen? Het is een publiek geheim dat het Openbaar Ministerie op deze strafeis aankoerst.

Vanaf volgende week worden de twee kroongetuigen in het proces gehoord. Een strafeis en een uitspraak worden pas volgend jaar verwacht.