Het Holleeder-proces: alle spelers op een rij

Het is de bekendste crimineel van Nederland: Willem Holleeder. Dit jaar staat hij terecht in een megazaak voor verschillende moorden. Het Openbaar Ministerie vermoedt al jarenlang dat Holleeder hierachter zit, maar had nooit genoeg bewijs. Totdat de twee zussen van Holleeder in het diepste geheim naar justitie stapten. Een van hen, Astrid, wordt vandaag verhoord. Wat moet je weten over de belangrijkste personen in dit proces?

1) De verdachte

Willem Holleeder wordt ervan verdacht tussen 2002 en 2006 een criminele organisatie te hebben gevormd. In deze periode heeft hij volgens het OM opdracht gegeven tot zes liquidaties.

Die moorden zijn door andere personen geregeld en uitgevoerd. Een aantal van hen zijn al veroordeeld in een andere monsterzaak: het Passageproces. Nu is het de beurt aan Willem Holleeder, in de extra beveiligde rechtbank van Amsterdam.