Is Willem Holleeder een meedogenloze crimineel of is hij erin geluisd?

Is Willem Holleeder, inmiddels 59 jaar oud, echt die nietsontziende crimineel die de dood van zes mensen op zijn geweten heeft?

Of is daarvoor niet genoeg bewijs, en is hij er vooral in geluisd door voormalige collega's in het criminele milieu en door zijn eigen zussen, die uitgebreid tegen hem verklaarden?

Op die vragen moet de rechtbank in Amsterdam de komende maanden het antwoord zien te vinden in de megazaak tegen 's lands bekendste crimineel.