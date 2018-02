Holleeder blijft erbij: ik ben slachtoffer

Holleeder greep opnieuw de gelegenheid aan om te stellen dat vooral hij het slachtoffer is in plaats van de mannen die hij zou hebben laten vermoorden, zoals John Mieremet en Willem Endstra.

"Dat dat niet correspondeert met hoe ik word neergezet in de media, daar kan ik niets aan doen. Ik ben niet zoals mijn zusters me hebben afgeschilderd. Ik ben niet de Willem die in de krant staat. Ik ben een gewone jongen."

De rechtbank nam het ter kennisgeving aan: "De media staan hierbuiten. Met wat u hier vertelt en wat in het dossier staat, bepaalt u het beeld wat wij van u hebben."

Ontvoering broer

In het proces tegen Holleeder ging het vandaag onder meer over de ontvoering van zijn jongere broer Gerard. Dat gebeurde in 1999, toen Holleeder zelf korte tijd vast zat wegens een wapenvondst.

Volgens Holleeder zat crimineel Sam Klepper achter de ontvoering. Klepper wilde geld zien van vastgoedhandelaar Willem Endstra, waar de onderwereld tientallen miljoenen had gestald. Holleeder was in die tijd de rechterhand van Endstra en zou op deze manier onder druk zijn gezet.

Holleeder vond het "zielig" voor zijn broer, maar bleef desondanks op vriendschappelijke voet met het criminele duo Sam Klepper en John Mieremet. Naar eigen zeggen omdat hij geen andere keuze had. "Ik wist dat als je problemen met hen krijgt, je op de grond ligt."

Joegoslaven

Klepper werd een jaar later zelf geliquideerd. Dat zou zijn gebeurd na ruzie met een groep Joegoslaven. Aan die groep moest ook tien miljoen Duitse mark aan boete worden betaald.

Na de moord kreeg Holleeder een relatie met de weduwe van Klepper, Sandra den Hartog. Hij adviseerde haar om via John Mieremet de helft van de schuld te betalen. "Hij had dat aan me gevraagd en ik wilde hem helpen."