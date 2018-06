'Nee, jij bent een stakker!' Astrid en Willem botsen weer in de rechtszaal

Geheime opnamen

Aanleiding zijn de geheime opnamen die Astrid maakte van gesprekken met haar broer en anderen. Net als in eerdere verhoren, legde ze ook vandaag nog eens uit hoe stressvol die periode was. Astrid was niet alleen bang dat haar broer erachter zou komen, ze was ook bang voor het Openbaar Ministerie. Justitie zou de tapes bijvoorbeeld bij een huiszoeking kunnen vinden.

Astrid: "Ik heb zat meegemaakt met hun [het OM, red.]. Ze hebben me jarenlang lastiggevallen, alleen maar omdat ik de zus van Wim ben. En dan moet ik denken: dat zijn leuke mensen waar ik wat mee kan? Ik werd paranoia van die gasten. Ik dacht constant: wat als zij het vinden? Komt het op internet? Ben ik de lul? Gaan ze me vermoorden? Het is geen leuk avontuurtje geweest, het was gewoon stress."

Nadat ze was opgestaan tegen haar broer, belandde ze in getuigenbeschermingsprogramma. In een emotionele tirade richt ze zich opnieuw tot Willem Holleeder: "Je hebt me tussen vier muren gezet. Ik zit de hele dag op een bovenverdiepinkje in een studentenflatje. Je hebt mijn leven verwoest. En nog weet ik eruit te komen. Ik kan boeken schrijven, hoe vind je dat?"