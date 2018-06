Rechtbank: verdenking tegen Holleeder stevig genoeg in zaak-Van Hout

Maar volgens de rechtbank zijn de verdenkingen stevig genoeg. "Uit de scenario's die de verdediging heeft geschetst blijkt dat het goed mogelijk is dat Cor van Hout meerdere problemen had in het criminele milieu", zei rechtbankvoorzitter Frank Wieland. "Maar geen van deze scenario's is op dit moment zo aannemelijk, dat daardoor de ernstige bezwaren hun kracht verliezen."

Dat betekent dat Holleeder gewoon vast blijft zitten voor de moord op Cor van Hout. Overigens was hij sowieso niet vrijgekomen, omdat hij nog van andere liquidaties wordt verdacht en ook nog een oude straf moet uitzitten.

Voortgang

Vandaag is de 25ste zittingsdag in het proces tegen Willem Holleeder. Zijn zus Astrid Holleeder wordt voorlopig voor de laatste keer gehoord. De afgelopen maanden zijn Holleeders zussen Astrid en Sonja aan het woord gekomen, net als een aantal andere getuigen. Ook nam de rechtbank de tijd om een beeld te krijgen van het criminele milieu tussen 1990 en 2005.

Tot nu toe is alleen de moord op Cor van Hout behandeld. De vier andere liquidaties waar Willem Holleeder van wordt verdacht, komen nog aan de orde. Het proces gaat nog twee weken verder en wordt dan anderhalve maand stilgelegd. Pas in het nieuwe jaar worden de strafeis en een uitspraak verwacht.