Holleeder-toerisme: je kunt ook naar de Efteling, maar dit is spannender

Niet zenuwachtig

Een van de bezoekers vertelt dat ze nog nooit bij zo'n grote rechtszaak is geweest. Ze wilde weten hoe dat eraan toegaat. "Bijzonder om een keer mee te maken. Je kan ook naar de Efteling gaan, maar dit is eigenlijk spannender. Mensen gaan ook naar een voetbalwedstrijd of naar de Olympische Spelen. Dat is ook actualiteit. Dit ook. En het intrigeert me, Hoe is zo'n man daar dan onder? Hij komt helemaal niet zenuwachtig over."

De hele zitting bijwonen, gaat de meeste bezoekers te ver; in de loop van de dag wordt de publieke tribune steeds leger. Maar de echte liefhebbers kunnen er geen genoeg van krijgen. "Het is spannend. Er gebeurt veel: reuring, liquidaties. En het is het echt. Het is geen western waar je naar zit te kijken", zegt een man in het publiek. "Ik denk dat ik zeker nog wel een paar keer terug ga komen zodra de zussen gehoord gaan worden. Dan zit de tribune weer vol denk ik."