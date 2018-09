Musk aangeklaagd voor omstreden beurs-tweet

Tesla-topman Elon Musk is door de Amerikaanse toezichthouder SEC aangeklaagd vanwege het Twitter-bericht waarin hij aankondigde zijn bedrijf van de beurs te halen. Volgens de SEC was de tweet "onjuist en misleidend".

Musk schreef op 7 augustus dat hij Tesla voor 420 dollar per aandeel wilde privatiseren en dat de financiering daarvan al rond was. De tweet leidde tot veel beroering: het aandeel Tesla steeg in korte tijd met ruim 7 procent en de beurshandel werd zelfs even stilgelegd. Later trok Musk de plannen weer in.

Volgens de SEC had Musk kunnen weten dat het bericht niet door de beugel kon. De toezichthouder wil dat de topman een boete betaalt. Ook zou hij het geld moeten terugbetalen dat hij mogelijk heeft verdiend door de stijgende beurskoersen. Een rechtbank moet zich nog over de zaak buigen.

Omstreden tweets

Musk ligt vaker onder vuur vanwege zijn Twitter-berichten. Zo beschuldigde hij een Britse duiker tot twee keer toe van pedofilie, nadat die zijn aanbod had afgeslagen om te helpen bij de redding van de Thaise voetballers die vastzaten in een grot. De duiker heeft Musk daarvoor aangeklaagd.