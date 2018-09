Britse duiker klaagt Elon Musk aan om pedo-beschuldigingen

Tesla-topman Elon Musk is aangeklaagd door de Britse duiker die hij meermaals heeft uitgemaakt voor pedoseksueel. De duiker, Vernon Unsworth, beschuldigt hem van laster en eist bij de rechtbank in Los Angeles een schadevergoeding van minstens 75.000 dollar.

De miljardair en Unsworth zijn al een tijdje in een woordenstrijd verwikkeld. Die begon na de redding van een groep jonge voetballers uit een grot in Thailand.

De duiker was betrokken bij die reddingsactie en was niet te spreken over Musks aanbod om een miniduikboot te ontwikkelen voor de actie. Hij noemde dat een pr-stunt, waarop Musk hem op zijn beurt op Twitter en in een e-mail aan nieuwswebsite Buzzfeed uitmaakte voor pedo en kinderverkrachter. Bewijs voor die kwalificaties gaf Musk niet.

Leugens

Behalve een schadevergoeding eist de duiker nu dat Musk stopt met dit soort beschuldigingen te uiten. Zijn advocaat wijst erop dat Musk 22,5 miljoen volgers heeft op Twitter.

"Musks invloed en rijkdom kunnen van zijn leugens geen waarheid maken of hem ervoor behoeden om zich voor de rechter te verantwoorden voor zijn wangedrag", schrijft de advocaat in documenten die hij heeft ingediend bij de rechtbank. "Meneer Unsworth is geen pedofiel. Meneer Unsworth heeft nooit iets pedofiels gedaan. Meneer Unsworth is geen kinderverkrachter."