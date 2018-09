Uithaal Iran naar Nederland 'niet zo gek', militante groep zit in Delft

Iran heeft na de aanslag van gisteren op een militaire parade de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen, omdat ons land onderdak zou bieden aan de gewapende Iraanse oppositie. Een beschuldiging die niet uit het niets komt en ook verklaarbaar is, zegt historicus en Iran-deskundige Peyman Jafari.

De organisatie die de aanslag heeft opgeëist, kan namelijk vrijelijk opereren in ons land. "De Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA), zoals de groep heet, is gewoon terug te vinden via de Kamer van Koophandel. Ze zitten in Delft", zegt Jafari.

"Het is bovendien een organisatie die een gewapende strijd voert. Daar doen de aanhangers ook niet geheimzinnig over." Op de website van de groepering staan beelden van aanslagen op oliepijpleidingen en van bewapende militanten.