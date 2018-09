'Iran roept Nederlandse ambassadeur op het matje vanwege aanslag'

De Iraanse regering roept de ambassadeurs van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje vanwege de aanslag in de stad Ahvaz. Volgens staatspersbureau IRNA beschuldigt Iran de landen ervan dat ze onderdak bieden aan Iraanse oppositiegroepen.

Iran noemt het onacceptabel dat de oppositiegroepen niet op de EU-lijst met terreurorganisaties staan. Een woordvoerder zegt dat Iran de regeringen in de drie landen heeft gevraagd om de aanslag te veroordelen en om mensen die ermee te maken hebben uit te leveren.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nieuws nog niet bevestigen en onderzoekt het bericht.

Motoren

De aanslag werd vanochtend gepleegd tijdens een militaire parade. Vier aanvallers namen op motorfietsen deelnemers en toeschouwers onder vuur. Daarbij vielen volgens het staatspersbureau zeker 25 doden. Zeventig mensen raakten gewond. De aanvallers zijn gedood.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is door twee groeperingen opgeëist: Islamitische Staat en de Arabische rebellengroep Ahvaz National Resistance. Geen van beide partijen heeft bewijs daarvoor getoond.

Verenigde Staten

Iran zei direct na de aanslag dat het landen in de regio en "hun Amerikaanse bazen" verantwoordelijk houdt voor de aanslag. "Deze misdaad is een nieuwe samenzwering van regionale marionetten van de Verenigde Staten", zei ayatollah Khamenei. "Hun doel is om onzekerheid te creëren in ons land."

Khamenei zei niet welke landen in de regio hij bedoelt. Het is geen geheim dat Iran fel gekant is tegen de banden van de VS met bijvoorbeeld Israël en Saudi-Arabië.