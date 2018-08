De zoektocht naar Jos Brech: wat weten we?

Woensdag was daar opeens een doorbraak in de zaak-Nicky Verstappen: de 55-jarige Jos Brech wordt door de politie gezocht. In de tussentijd zijn er veel nieuwe berichten over hem verschenen. Een overzicht van wat we nu over hem weten.

De persoon

"Niemand kent Jos goed. Het is een eenling die weinig contact heeft met mensen", vertelt Siegurd van Leusen, die Brech kent via de bushcraftwereld. "Hij praat weinig en is erg op zichzelf. Ook is hij het liefst zo veel mogelijk in de natuur. Het is moeilijk uit te leggen wie Jos is."

Brech heeft geen relatie en geen kinderen. Hij woonde jarenlang bij zijn moeder die begin dit jaar overleed. Verder weten we dat hij ervan houdt om buiten te zijn; hij is bushcrafter, iemand die in de natuur probeert te overleven met zo min mogelijk niet-natuurlijke hulpmiddelen.

In het opsporingsbericht dat de politie verspreidde is te lezen dat hij geen auto en mobiele telefoon bij zich heeft. Ook heeft hij geen socialemedia-accounts. Wel heeft hij een YouTubekanaal waar de afgelopen jaren tientallen video's over bushcrafting op gezet zijn.