Ruim 1000 tips in onderzoek zaak-Nicky Verstappen

De politie heeft inmiddels ruim 1000 tips binnengekregen in het onderzoek naar de zaak-Nicky Verstappen. Driekwart van de tips gaan over de mogelijke verblijfplaats van de 55-jarige verdachte in de zaak Jos Brech, of het zijn tips van mensen die denken dat ze hem nog gezien hebben.

Volgens de politie komen er nog steeds veel telefoontjes met tips binnen en worden alle tips door de politie in behandeling gekomen. 900 tips kwamen binnen via het speciale telefoonnummer voor de zaak en via politie.nl. De rest is binnengekomen via onder meer sociale media.

De tips worden in een speciaal 'servicecentrum' aangenomen, waar ook een rechercheur van het onderzoeksteam zit. Die bekijkt welke tips met spoed moeten worden opgepakt. Andere tips worden later bekeken.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de zaak-Verstappen intensief volgt, meldt op Twitter dat hij ook ook informatie heeft binnengekregen: