Jos Brech is bushcrafter en kan daarom 'leven lang van radar verdwijnen'

Brech vertrok in oktober naar een chalet in de Vogezen waar hij beheerder was. Hij zat samen met Siegurd van Leusen in een stichting om het chalet te behouden als uitvalsbasis voor bushcraftexpedities. Na zijn vermissing gingen bushcrafters naar hem op zoek in het gebied. "Het bushcraftwereldje is heel hecht", zegt Van Leusen. "Als er iets gebeurt met iemand in de natuur dan zijn er heel veel mensen die uit loyaliteit naar diegene gaan zoeken."

Hij benadrukt dat de meeste bushcrafters altijd gegevens over hun route en bestemming achterlaten. "Het is een ongeschreven regel dat als je iets gaat doen in the middle of nowhere en je weet dat je lange tijd weg bent, dat je in ieder geval het thuisfront informeert. Ik heb vorig jaar mijn been gebroken in Schotland en had mijn vrouw duidelijk verteld waar ik was. Daardoor kon ik snel gered worden. Dat is zoals het hoort."