Armeense kinderen Howick en Lili moeten Nederland verlaten

Howick (13) en Lili (12) uit Amersfoort moeten Nederland verlaten. Als ze dat niet vrijwillig doen, dan mag de staatssecretaris hen uitzetten naar Armenië.

De Raad van State zegt dat de Armeense tieners in hun geboorteland geen gevaar lopen en niet in mensonterende omstandigheden terechtkomen. "Ze worden door niemand bedreigd", stelt de raad. "De Armeense autoriteiten trekken zich het lot van de kinderen juist aan."

De kinderen kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland en proberen sindsdien asiel te krijgen. Ze zijn grotendeels hier opgegroeid. Hun asielaanvraag is de afgelopen jaren door meerdere rechterlijke instanties afgewezen.

Moeder al in Armenië

Vorig jaar werd bepaald dat het gezin mocht worden uitgezet. De moeder vertrok ook daadwerkelijk, in augustus 2017, maar haar kinderen bleven. Ze vonden onderdak bij een bevriend gezin in Amersfoort.

Vorige maand oordeelde de bestuursrechter dat hun asielaanvraag opnieuw beoordeeld moest worden, omdat niet goed bekeken zou zijn in welke situatie ze terechtkomen in Armenië. Zonder die informatie kunnen de kinderen niet uitgezet worden, meende de rechter.

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid was het daar niet mee eens en ging in beroep bij de Raad van State. Tijdens de zitting vorige week maandag zei de landsadvocaat al dat in Armenië voldoende zorg en opvang is geregeld en dat niets de terugkeer van de kinderen in de weg staat.

Howick en Lili zouden eigenlijk in mei worden uitgezet naar Armenië, maar hun advocaat was een nieuwe procedure begonnen. De uitkomst van die zaak mochten ze in Nederland afwachten. De Raad van State oordeelde vandaag ook dat dat niet mag.