Asielaanvraag Armeense Lily en Howick moet opnieuw worden beoordeeld

De asielaanvraag van de Armeense kinderen Lily (12) en Howick (13) uit Amersfoort moet opnieuw worden beoordeeld. Volgens de bestuursrechter is er onvoldoende rekening gehouden met de voorwaarden voor terugkeer.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet de aanvraag voor een verblijfsvergunning opnieuw overwegen.

Lily en Howick zouden eigenlijk in mei worden uitgezet naar Armeniƫ. Hun advocaat was echter een nieuwe procedure begonnen en de uitspraak in die zaak mochten ze in Nederland afwachten.

De Armeense kinderen kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland en proberen sindsdien asiel te krijgen. De moeder van de kinderen is eerder al uitgezet naar Armeniƫ.