Lily en Howick toch niet uitgezet, nieuwe procedure begonnen

De Armeense kinderen Lily (12) en Howick (13) uit Amersfoort mogen in elk geval de komende maanden nog in Nederland blijven. Ze zouden vandaag worden uitgezet naar Armenië, maar hun advocaat is een nieuwe procedure begonnen om uitzetting te voorkomen. De uitspraak in die zaak mogen ze in Nederland afwachten.

Twee weken geleden bepaalde de rechtbank dat de aanvraag van de twee kinderen voor een verblijfsvergunning terecht is afgewezen. Toenmalig staatssecretaris Dijkhoff mocht die beslissing nemen, zei de bestuursrechter.

Gevonden

Vorig jaar augustus besloot de rechter al dat het gezin mocht worden uitgezet. De moeder werd aangehouden, maar verstopte de kinderen en weigerde te vertellen waar die waren.

De moeder werd op het vliegtuig gezet. Na twee weken werden de kinderen gevonden. Zij mochten in Nederland een nieuwe procedure afwachten, tot de rechter twee weken geleden uitspraak deed. Nu mogen Lily en Howick dus ook de nieuwe procedure in Nederland afwachten.

De twee Armeense kinderen zijn grotendeels in Nederland opgegroeid.