'Uitzetten naar Armenië schadelijk voor Howick en Lili'

De advocaat van de kinderen is het daar niet mee eens. De kinderen kunnen waarschijnlijk niet bij hun moeder wonen. Ook is er nog geen school geregeld en hebben ze geen sociale contacten in het land omdat ze in Nederland zijn opgegroeid.

Weeshuis

In de rechtbank werd ook duidelijk dat het niet goed gaat met de moeder. Ze heeft psychische klachten, voelt zich onveilig en zou niet in staat zijn om voor de kinderen te zorgen. Als de kinderen nu naar Armenië gaan, komen ze waarschijnlijk in een weeshuis terecht.

Een deskundige van de Raad voor de Kinderbescherming zegt daarom dat het in ieder geval voorlopig beter is als Lili en Howick in Nederland blijven. "Het uitgangspunt is hereniging. Maar omdat moeder nu niet in staat is voor haar kinderen te zorgen, is het beter als ze hier blijven."

Ook de advocaat vindt dat hereniging pas kan plaatsvinden als gegarandeerd is dat de kinderen goed terechtkomen. De Raad van State doet later uitspraak.