Tsjechische OM ziet mishandeling Praag als poging tot moord

Twee Nederlanders die in april een ober mishandelden in Praag, krijgen mogelijk lange gevangenisstraffen. Het Tsjechische Openbaar Ministerie verdenkt de broers van poging tot moord, wat maximaal met achttien jaar kan worden bestraft.

Het OM heeft de tenlastelegging verzwaard nadat medisch onderzoek een beter beeld van de ernst van de verwondingen van het slachtoffer had gegeven, schrijven Tsjechische media. Uit dat onderzoek bleek dat de mishandeling levensbedreigend was.

Geschopt en geslagen

De broers maakten deel uit van een groep van zeven Nederlandse toeristen die op 21 april in het centrum van Praag een ober in elkaar sloeg. De groep werd in eerste instantie beschuldigd van het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. De ober had de mannen erop gewezen dat ze niet door henzelf meegebrachte drank mochten drinken op het terras. Hierop werd hij door de groep geslagen en geschopt terwijl hij op de grond lag.

Het slachtoffer hield ernstige verwondingen over aan de mishandeling, waaronder een gebroken kaak en gebroken oogkas. Hij lag drie weken in het ziekenhuis en eiste een schadevergoeding.

De zeven Nederlanders werden enkele dagen na het incident op het vliegveld gearresteerd. Twee van hen werden snel vrijgelaten, omdat ze de vechtpartij hadden wilden sussen. Drie anderen kregen voorwaardelijke celstraffen en werden het land uit gezet. De twee broers zitten nog altijd vast. De mishandeling leidde in Tsjechië en Nederland tot grote verontwaardiging.