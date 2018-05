Mishandelde Praagse ober na drie weken uit het ziekenhuis

Miroslav is gisteren thuisgekomen, zegt zijn vriend Jiri Brych in Tsjechische media. Volgende week zal hij zijn verhaal doen voor een kleine groep journalisten. Brych was de enige die hem mocht bezoeken toen hij op de intensive care lag.

Lange revalidatie

"Hij is thuis en heeft wat gewandeld, maar het is nog veel te vroeg om te zeggen wanneer hij weer aan het werk kan." Volgens Brych is Miroslav twee dagen in een coma gehouden en geleidelijk weer bij bewustzijn gebracht. Hij was al snel buiten levensgevaar. Zijn revalidatie zal nog een tijd duren.

De ober, die vanaf zijn vijftiende in de horeca werkt, heeft nog niet met de politie gesproken. "Hij moet eerst genezen, dat heeft prioriteit," zei Brych.

Drie Nederlanders hebben voorwaardelijke straffen gekregen en mogen het land vijf jaar niet meer in. Twee andere zitten nog vast in Tsjechië. Zij worden beschuldigd van zware mishandeling en kunnen tot tien jaar cel krijgen.