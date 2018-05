Mishandelde Praagse ober eist schadevergoeding

De ober die vorige maand in Praag in elkaar werd geslagen door een groep Nederlanders wil een schadevergoeding. Op een persconferentie in Praag vertelde de man dat hij na de mishandeling drie dagen in coma heeft gelegen.

De ober, Miroslav, liep zwaar hoofdletsel, een gebroken kaak en een gebroken oogkas op. Hij moest twee keer worden geopereerd. Tijdens de persconferentie hield hij zijn zonnebril op omdat hij nog niet goed tegen het licht kan. Miroslav weet niet of hij volledig zal herstellen.

Volgens de ober begon de ruzie toen de Nederlanders op het terras wilden gaan zitten van het café waar hij werkt. Ze wilden hun zelf meegenomen drank opdrinken. Toen de obers van het café de mannen wilden wegsturen, ontstond er een vechtpartij.

Beelden van het incident veroorzaakten veel opschudding: